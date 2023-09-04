В Нефтеюганске из-за порыва на трубопроводе шесть домов и поликлиника остались без воды. Фото: телеграм-канал главы Нефтеюганска

В Нефтеюганске из-за порыва на трубопроводе на улице Молодежной, произошедшего ночью с 3 на 4 сентября, отключили воду в целом микрорайоне.

- На улице Молодежная произошел порыв водопровода. На месте уже работает ремонтная бригада. В данный момент определяются причины и степень повреждения, ведутся работы по устранению аварии - сообщила в своих соцсетях глава Нефтеюганска Эльвира Бугай.

Она предупредила о том, что подача холодной воды может быть с перебоями, но коммунальные службы уже проводят ремонт и после его окончания водоснабжение будет восстановлено.

Кроме того, Эльвира Бугай отметила, что устранением аварии занимается подрядчик АО «Юганскводоканал». На данный момент приостановлена подача воды в домах 28, 29, 37, 38, 39, 40 и поликлинике. До момента возобновления полноценной работы системы водоснабжения, в микрорайоне организован подвоз питьевой воды: автоцистерна находится рядом с домом №39.