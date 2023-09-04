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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 7:18

В Сургуте водитель BMW въехал в ограждение тепломагистрали

Иномарка в Сургуте повредила два пролета защитно-архитектурного ограждения и защитный теплоизоляционный слой теплотрассы
Виктория Терина
В Сургуте водитель BMW въехал в защитное ограждение тепломагистрали. Фото: Сургутские городские электрические сети

В Сургуте водитель BMW въехал в защитное ограждение тепломагистрали. Фото: Сургутские городские электрические сети

В Сургуте водитель BMW въехал в защитное ограждение тепломагистрали «ПКТС-ВЖР». ДТП произошло на проспекте Пролетарский. Этот участок дороги является наиболее аварийно-опасным. Об этом сообщили Сургутские городские электрические сети.

- В результате ДТП повреждены два пролета защитно-архитектурного ограждения и защитный теплоизоляционный слой теплотрассы. Виновник аварии установлен, в настоящий момент оценивается нанесенный ущерб, - сообщил начальник цеха по теплоснабжению СГЭС Павел Холопов.

Напомним, ранее подобный случай уже происходил в Сургуте: водитель иномарки влетел в ограждение теплотрассы.