Фото: В Нижневартовске 9 сентября пройдет фестиваль «Чистые игры». Фото: сайт экофестиваля «Чистые игры»

В Нижневартовске 9 сентября на территории Комсомольского озера в 11 часов начнется экологический фестиваль «Чистые игры». Об этом сообщили в администрации Нижневартовска. Принять участие в фестивале бесплатно могут все желающие.

Это экологический квест со сбором мусора на время. Стать участником могут те, кто сформируют команду из 2-4 человек и зарегистрируются на сайте экофестиваля. Весь инвентарь организаторы выдадут на месте, а победителей ждут призы, а на финише для всех участников организуют пикник.

Стоит отметить, что дети до 14 лет могут участвовать только в присутствии родителей или законных представителей, а у детей от 14 до 18 лет при себе должно быть письменное разрешение от родителей или законных представителей на участие в мероприятии.