Мошенничество, угон авто, подделка денег: за выходные в Югре зарегистрировано 71 преступление

За выходные в Югре зарегистрировано 71 преступление Фото: Татьяна Коркина

За выходные в Югре зарегистрировано 71 преступление, по горячим следам раскрыто 39. Криминальную статистику опубликовала пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре.

Так, по данным полиции, в Пыть-Яхе задержали угонщика автомобиля «Лада Приора». Мужчина угнал авто с парковки около дома по улице Газовиков, а затем попал на нем в ДТП в 6 микрорайоне «Пионерный», после этого он бросил автомобиль и скрылся с места происшествия. А в Сургутском районе старший кассир одного из банков при пересчете кассы обнаружил поддельные 5 тысяч рублей. Полиция проводит проверку.

В в Лангепасе раскрыто мошенничество. Задержана 29-летняя девушка, которая разместила на сайте объявление о продаже вечернего платья. В итоге 21-летняя покупательница полностью оплатила товар на сумму 4 тысячи рублей, но вместо платья в посылке ей пришла ночная пижама. Сейчас мошенница находится под подпиской о невыезде.

По всем случаям заведены уголовные дела.