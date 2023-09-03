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НовостиАвто3 сентября 2023 8:25

В Нефтеюганске открылся первый в городе автокинотеатр под открытым небом

В Нефтеюганске показали ленту Александра Галибина «Сестренка»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: с личной страницы Эльвиры Бугай в соцсети

Фото: с личной страницы Эльвиры Бугай в соцсети

В Нефтеюганске накануне, 2 сентября, в 19 часов открылся автокинотеатр под открытым небом. Первой картиной, которую показали абсолютно бесплатно, стала лента российского режиссера Александра Галибина «Сестренка».

- Это военная драма, которая основана на повести народного поэта Башкортостана Мустая Карима «Радость нашего дома», - рассказала глава Нефтеюганска Эльвира Бугай.

Это первый подобный кинотеатр в городе. Зрители могут наслаждаться огромным экраном, «встать» на просторном паркинге и полакомиться вкусняшками в фургончике «Крем-Кофе».

Фильмы будут показывать каждую неделю.