В Сургуте самолет не смог вылететь в Ханты-Мансийск из-за сработавшей сигнализации Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте самолет не смог вылететь сегодня, 2 сентября, в 6.03 по местному времени из-за того, что сработала сигнализация открытия передней двери. Об этом сообщили в телеграм-канале AVIAINCIDENT. По данным канала, командир воздушного судна UTait, который должен был вылететь в Ханты-Мансийск, решил вернуться на стоянку.

Ранее «КП-Югра» сообщала о том, что самолет из Сургута в Санкт-Петербург не смог взлететь из-за неисправности реверса. На начальном этапе разбега экипаж доложил о прекращении взлета.