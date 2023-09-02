Жители Нижневартовска могут купить качественные вкусняшки на выставке сельхозпроизводителей

Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске жители и гости города могут посетить сезонную выставку сельскохозяйственной продукции, которая в эти минуты проходит в районе старого автовокзала на ул. 60 лет Октября. Здесь можно купить молочную и рыбную продукцию, мясо, мясопродукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, овощи, фрукты и дикоросы.

Мастера и мастерицы представят на ярмарке товары ручной работы и многое другое.

Ярмарка пройдет также и завтра, 3 сентября, с 9 до 18 часов, сообщили в администрации города.