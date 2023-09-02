В Югре 2 сентября днем потеплеет до +22 градусов Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 2 сентября, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 С, местами по северо-западным районам +1…+6 С, днем +17…+22 С.

Погода в Югре 2 сентября 2023. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 С, днем +18…+20 С.