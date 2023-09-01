В Югре осудят виновника ДТП из-за которого погиб пешеход Фото: Татьяна Коркина

В Югре осудят виновника ДТП из-за которого погиб пешеход. Об этом сообщили в прокуратуре округа.

- 23-летний житель Самары обвиняется по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения" - сообщили в прокуратуре.

Авария произошла в феврале 2022 года, когда водитель «Фольксваген Поло» без водительских прав на участке автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» превысил скорость, выехал на правую обочину и сбил человека. Пешеход получил смертельные травмы, а водитель, испугавшись ответственности скрылся с места аварии.

Уголовное дело передано в Нефтеюганский районный суд.