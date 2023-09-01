В новом учебном году около 600 осужденных Югры получат образование

Фото: УФСИН России по ХМАО-Югре

В новом учебном году 590 осужденных Югры получат образование. Об этом сообщили в УФСИН России по ХМАО-Югре. 1 сентября в исправительных колониях округа начнут обучение 74 ученика, не имеющих среднего образования. Они будут изучать обычные школьные предметы: русский язык, литературу, математику, историю, обществознание, физику и физкультуру. Кроме взрослых, в школах начнут обучение двое несовершеннолетних, которые находятся в СИЗО Нижневартовска.

Еще 510 человек приступят к учебе по программам профессионального обучения, которые необходимые для работы на производстве исправительных учреждений, а также для погашения исковых обязательств перед потерпевшими. Четверо осужденных получат высшее образование дистанционно.

- Наши учреждения полностью готовы к 2023-2024 учебному году. В помещениях проведены необходимые косметические ремонты, в классах обновлена материально-техническая база. Школы и профессиональные образовательные учреждения укомплектованы учебниками и учебно-методическими пособиями, а ученики обеспечены канцелярскими принадлежностями, - рассказал заместитель начальника УФСИН России по ХМАО-Югре Игорь Костин.