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НовостиОбщество1 сентября 2023 13:12

В зоне специальной военной операции погиб 30-летний рядовой из Урая

Глава Урая Тимур Закирзянов принес соболезнования родным и близким Евгения Королева
Виктория Терина
Фото: страница главы Урая в соцсети

Фото: страница главы Урая в соцсети

При выполнении задач в зоне специальной военной операции погиб 30-летний рядовой Евгений Королев из Урая. В родном городе он работал электрогазосварщиком на территориально-производственном предприятии. Своим долгом посчитал защищать интересы страны. Парень погиб 26 августа в зоне проведения СВО.

Глава Урая Тимур Закирзянов принес соболезнования родным и близким Евгения.

Это тяжелая утрата и большое горе. Храброго, отважного бойца, в то же время доброго, хорошего человека - урайца Евгения Королева, наш город будет помнить всегда как героя, - написал в своих соцсетях глава Урая.

Правительство Югры и администрация города окажут семье погибшего бойца все необходимые меры поддержки, предусмотренные законодательством для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей.