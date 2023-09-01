За сутки мошенники обокрали югорчан больше чем на 3,8 миллионов рублей

В Югре зарегистрировано 19 случаев мошенничества Фото: Юлия Кучеренко

За сутки в Югре зарегистрировано 19 случаев мошенничества, они обокрали больше 3 миллионов 850 тысяч рублей. В полиции сообщили, что 21-летнему жителю Ханты-Мансийского района сорвали мошенники. Молодой человек хотел купить билеты в театр и с ним связалась менеджер сайта. Незнакомка отправила ссылку для оплаты билетов и запросила коды, поступившие в сообщении. В итоге с его карты списалось 83 тысяч рублей.

Еще один случай произошел в Нижневартовске, когда на телефон мужчине позвонил сотрудник банка. На звонок ответил его сын-подросток, который на тот момент находился один дома. Мошенник рассказал, что на счетах его отца ведутся мошеннические действия, и убедил подростка назвать коды, которые поступали в смс. Таким образом с карты отца списались 60 тысяч рублей на карту в букмекерскую контору.

Кроме того, жительница Березовского района лишилась больше 1 миллиона рублей по аналогичной схеме. Ей позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что от ее имени пытаются оформить кредит. После чего женщина взяла кредит, а затем перевела больше 1 миллиона рублей на банковскую карту, открытую на имя своей дочери, которая перевела деньги на счета аферистов.

По всем случаям заведены уголовные дела.