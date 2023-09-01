Фото: Администрация Сургута

В Сургуте День знаний отметили почти 62 тысячи школьников. Праздники прошли во всех образовательных учреждениях города. Глава Сургута Андрей Филатов побывал на торжественной линейке в Сургутской технологической школе. Впервые за парты сели около 7 тысяч юных сургутян, причем больше всего первоклассников в 9-й школе, там открылись 16 первых классов.

Как отметили в администрации Сургута, в школах города преподают больше 2,8 тысяч учителей и 322 учителя трудятся в учреждениях дополнительного образования. В общем числе педагогов 287 - носят звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», 29 – «Заслуженный работник» в сфере образования и 15 – звание «Отличник народного просвещения». При этом 7 сургутских учителей признаны лучшими по итогам конкурса «Педагог года Югры – 2023».