В Ханты-Мансийске 92-летие отметил почетный житель города и руководитель школы «Олимпийского резерва»

Фото: телеграм-канал главы Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске 92-летие отметил почетный житель Ханты-Мансийска Виктор Черин. Об этом рассказал глава города Максим Ряшин.

Максим Ряшин сообщил, что вся жизнь Виктора Алексеевича связана со спортом. Он руководил спортивной школой «Олимпийского резерва» Ханты-Мансийска почти 20 лет и одновременно работал тренером. За эти годы он как грамотный руководитель сформировал высокопрофессиональный тренерский коллектив, ежегодно выпускавший несколько перворазрядников и подготовивший для большого спорта звезд мирового биатлона.

Кроме всех достижений Виктор Черин долгое время оставался действующим спортсменом и неоднократно побеждал на городских, окружных, российских соревнованиях. Награжден медалями «Ветеран труда», «За доблестный и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны».

- Для многих горожан Виктор Алексеевич стал наставником и примером для подражания. Горжусь знакомством с ним и ценю его огромный вклад в становление и развитие спортивной жизни Ханты-Мансийска - отметил глава города.