Фото: Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

В Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Белоярском открылись «IT-кубы». Об этом сообщили в департаменте образования и науки ХМАО-Югры.

- Центры цифрового образования созданы на базе Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа, Нижневартовской школы №11 и Белоярского политехнического колледжа. За этот год на каждой из этих площадок более 200 школьников смогут пройти обучение по востребованным направлениям IT-отрасли - говорится в сообщении.

На занятиях школьники и студенты научатся программировать роботов, работать с большими данными, разрабатывать приложения, изучать различные области информационных технологий. Занятия стартуют 15 сентября, а 9 сентября пройдет марафон открытий с мастер-классами и играми.

- Дети могут осваивать IT-технологии, прокачивать свои навыки на программах углубленного уровня, либо получать базовые знания на стартовых. Любая программа, которая реализуется в IT-кубе — выход на большое событие или мероприятие, которые открывают множество возможностей для роста, - рассказала начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации департамента образования и науки Югры Наталья Романова.