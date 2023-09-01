Сотрудники «Транснефть-Сибирь» провели мотопробег по памятным местам

Фото: «Транснефть-Сибирь»

Сотрудники «Транснефть-Сибирь» провели мотопробег, посвященный 30-летию ПАО «Транснефть» и Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Возглавил колонну генеральный директор предприятия Рустэм Исламов и лидер мотодвижения предприятия, водитель ЛПДС «Южный Балык» Нефтеюганского УМН Юрий Фирсов.

Всего участие в мотопробеге приняли более 40 активистов движения «Мототранснефть» из различных подразделений компании. В общей сложности они преодолели свыше двух тысяч километров: от северных регионов до юга Тюменской и Свердловской областей.

Перед стартом на территории нефтепродуктоперекачивающей станции «Тюмень» состоялся торжественный митинг, в ходе которого члены «Мототранснефти» сделали запись о событии в «Летописи магистралей». А затем участники выдвинулись в путь - из Тюмени в Ирбит.

Фото: «Транснефть-Сибирь»

В этом году ряды постоянных участников клуба пополнили молодые специалисты предприятия.

- Все с нетерпением ждали этого события, готовились к нему. Коллеги из северных городов уже преодолели на мотоциклах около тысячи километров, чтобы затем, из Тюмени, отправиться в путь уже всем вместе, - говорит Юрий Фирсов. - Есть те, кто впервые принимает участие в пробеге, для них мы провели подробный инструктаж по безопасности дорожного движения и заранее обсудили маршрут.

Финишировал мотопробег на центральной площади в Тюмени, а именно у арт-объекта «Нулевой километр», где уже собрались жители и байкеры тюменских мотоклубов, встречающие гостей.

На торжественном закрытии участникам корпоративного мотопробега вручили памятные сувениры.

Цель данного мероприятия - развитие корпоративной культуры, объединение работников, укрепление внутрикорпоративных связей и поддержка интересов трудовых коллективов.