В Сургутском районе задержали подозреваемую в мошенничестве Фото: Татьяна Коркина

В Сургутском районе полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве. Ее удалось найти после случая с мужчиной, который оставил объявление с просьбой оформить прописку. На сообщение отреагировала женщина и за 5 тысяч рублей предложила зарегистрировать его на своей жилплощади. Мужчина перевел ей деньги и она перестала выходить на связь.

Подозреваемой оказалась жительница поселка Белый Яр, ранее она уже попадалась правоохранителям за аналогичное преступление. Сейчас против нее заведено новое уголовное дело. Ей грозит лишение свободы на срок до двух лет. А пока она находится под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее мы писали о том, что двое мужчин за деньги организовали незаконную миграцию в Нижневартовске.