Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин поздравил школьников и студентов с началом нового учебного года

Фото: телеграм-канал главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин поздравил школьников и студентов, а также родителей и педагогов с Днем знаний и началом нового учебного года.

- Для всех нас этот праздник наполнен добрыми эмоциями, счастливыми воспоминаниями и радостным ожиданием. Для 16 тысяч школьников Ханты-Мансийска – это день встречи со школой, любимыми учителями и одноклассниками, для родителей – начало нового ответственного этапа в жизни детей, еще одна возможность поблагодарить педагогов за терпение и понимание, нелегкий труд и профессионализм, - написал в своем телеграм-канале глава Ханты-Мансийска.

В этом году в столице Югры больше 1,7 тысяч первоклассников. Максим Ряшин пожелал ребятам комфортно и интересно учиться, а педагогам – профессиональных успехов, а родителям – больше поводов для гордости за своих детей.