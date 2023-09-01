В Центре охраны материнства и детства Сургута на свет появилось 679 малышей за месяц

Фото: Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства

В августе 2023 года в Центре охраны материнства и детства Сургута на свет появилось 679 малышей: 334 мальчика и 345 девочек, из них 7 двоен. По сравнению с августом прошлого года медики заметили небольшой рост рождаемости.

Всего с начала года в Сургуте родилось 5 204 детей, в том числе 2 516 девочек и 2 688 мальчиков, из них 61 двойня и 3 тройни.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кондинском районе родилась девочка, которую впервые в Югре зарегистрировали онлайн. Югра - четвертый регион России, который запустил сервис по онлайн регистрации новорожденных.