В Нижневартовске открылась новая школа 1 125 учеников. Фото: Депстрой и ЖКК Югры

В Нижневартовске открылась новая школа. В День знаний школа с экологическим уклоном принимает своих учеников.

Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры отметил, что в «Зеленой школе» на площади 22 тысячи квадратных метров разместились современные классы бассейн, большая библиотека с двумя книгохранилищами и три зимних сада. Все аудитории оснащены новым современным оборудованием. Школе присвоили имя основателя классической русской педагогики — Константина Ушинского.

В школу сегодня впервые отправились 409 первоклассников. Всего учреждение приняло 1 125 учеников.