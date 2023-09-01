Природнадзор Югры проверяет водоплавающих птиц на заражение птичьим гриппом

Фото: Природнадзор Югры

Инспекторы Нефтеюганского управления Природнадзора Югры проводят рейды на территории охотничьих угодий вместе с сотрудниками ветеринарной службы. Специалисты проверяют водоплавающих птиц на заражение птичьим гриппом.

- Открытие сезона охоты в Нефтеюганском районе на водоплавающую дичь состоялось 12 августа, а на боровую дичь - 19 августа. В рамках выездных мероприятий проводятся профилактические беседы и выдача информационных материалов, включая листовки о соблюдении Правил пожарной безопасности в лесах, памятки о гриппе птиц, профилактике туляремии и трихинеллеза - сообщили в ведомстве.

Природнадзор следит за возможными нарушениями закона об охоте, а также за безопасностью и сохранением здоровья водоплавающей и боровой дичи, а также лесных ресурсов в целом.