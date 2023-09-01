Почти семь тысяч школьников Сургута сядут за парты в первый раз в 2023 году

Фото: администрация Сургута.

За парты в День знаний сядут больше семи тысяч первоклассников в Сургуте. Об этом рассказала директор департамента образования города Ирина Замятина.

- Общая численность детей в образовательных организациях практически из года в год увеличивается на 8 процентов. Это 5,5 тысяч обучающихся, если брать в целом с 1 по 11 класс, – пояснила руководитель школы.

Напомним, лидером по числу первых классов в Сургуте снова стала девятая школа. В 2023 году в учреждение набрали больше 16-ти классов. В предыдущем году школа установила рекорд, дойдя до литеры «Я».

В школах города идут последние приготовления к первому школьному дню. Перед учебным годом были приобретены необходимые учебники и оборудование.