В Нефтеюганском районе пьяный водитель иномарки попал в ДТП

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за сутки зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пассажир. Авария произошла на 7 км дороги «подъезд к п. Чеускино» Нефтеюганского района, 62-летний водитель «Hyundai», при проезде затяжного поворота, не справился с управлением и перевернулся в левый по ходу движения кювет. В результате ДТП 46-летний пассажир получил травмы.

Как отметили в ГИБДД, несмотря на дневное время, виновник аварии был пьян. Процедура освидетельствования показала у водителя наличие 1,15 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, что считается сильной степенью опьянения.

Кроме того, сотрудниками ГИБДД задержано 14 нетрезвых водителей. За выезд на встречку наказано 130 водителей и 91 - за нарушение правил перевозки детей.