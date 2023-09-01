В Югре больше 28 тысяч первоклассников сядут за парты сегодня Фото: Татьяна Коркина

Сегодня День знаний и в Югре есть те, кто впервые сегодня отправятся в школу. Для более 28 тысяч югорских первоклассников начинается новый жизненный этап.

Правительство округа создает условия для получения образования по самым высоким стандартам. В День знаний откроется новая школа в квартале № 25 в Нижневартовске, в которой будут учиться 1 125 учеников.

Кроме того, на базе Сургутского политехнического колледжа отрывается Центр опережающей профессиональной подготовки. В Нягани в школе № 3 начал работу Кванториум. Площадка оснащена высокотехнологичным оборудованием для изучения материалов по естественно-научному, техническому направлениям (дизайн, работа с деревом, металлом, пластиком, 3D-моделирование, проектирование беспилотных летательных аппаратов).