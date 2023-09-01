Первый день осени в Югре будет прохладным и дождливым Фото: Юлия Кучеренко

В первый день осени в Югре будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь, местами ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, а в отдельных районах порывы ветра будут достигать 14 м/с. Ночью столбик термометра покажет +8, +13 °С. Днем потеплеет до +17, +22 °С.

В Ханты-Мансийске 1 сентября облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, ветер восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +11, +13 °С. Днем около +17, +19 °С.

Подробнее о погоде в регионе можно посмотреть в инфографике МЧС.