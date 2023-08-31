В Югре за укус полицейского и кражу телефона осужден пассажир поезда «Приобье - Екатеринбург» Фото: Татьяна Коркина

В Югре за кражу телефона и за укус полицейского осужден пассажир поезда «Приобье - Екатеринбург». Об этом сообщили в пресс-службе Управления Судебного департамента в Югре.

- 31 августа 2023 года состоялся суд в отношении жителя Ирбита, который 15 января 2023 года находясь в вагоне пассажирского поезда «Приобье - Екатеринбург», похитил лежащий на столе телефон, выражался нецензурной бранью и укусил за ногу полицейского - говорится в информации.

В тот момент мужчина был пьян и вел себя агрессивно. Но в суде признал свою вину. Мужчина должен заплатить штраф в размере 13 тысяч рублей.