В Сургуте полицейские помогли вернуть автоприцеп председателю национальной общины

Фото: УМВД России по Сургуту

Полицейские Сургута вернули владельцу автомобильный прицеп. УМВД России по Сургуту уточняет, что он был припаркован на улице Аэрофлотская. О краже заявил в полицию хозяин - председатель ОКМН России «Национальная община коренных малочисленных народов ХМАО-Югры «Мувенглор» Леонид Пяк.

- В дежурную часть УМВД России по г. Сургуту поступило сообщение о том, что пропал прицеп, припаркованный на улице Аэрофлотская. Владелец оценил имущество в 138 тысяч рублей.

Сотрудникам полиции удалось установить местонахождение исчезнувшего автоприцепа - говорится в сообщении полиции.

Оказалось, что транспортное средство мешало проезду в складское помещение, расположенное рядом, поэтому его передвинули, не сообщив об этом владельца.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сургуте водитель внедорожника разбил битой автомобиль обидчика, который не пропустил его на дороге