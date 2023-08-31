В Сургутском районе создали самые большие нарты. Фото: администрация Сургутского района

Самые большие нарты изготовили в Сургутском районе. На базе «Валикас» в Барсово установили первый в стране рекорд по самым большим нартам. Его зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

- В рамках фестиваля национальных культур «Район многонациональный» в Барсово представители КМНС создали самые большие в стране нарты. Это традиционное транспортное средство коренных малочисленных народов Севера - говорится в публикации администрации Сургутского района.

Длина транспорта составила 701 см, а ширина - 107 см. Их изготовили из осины по традиционной технологии без использования гвоздей.