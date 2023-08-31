В зоне СВО погиб бывший игрок хоккейного клуба «Югра» Артем Гвоздик

В зоне СВО бывший игрок хоккейного клуба «Югра» Артем Гвоздик. Фото: официальная группа хоккейного клуба "Югра"

Бывший игрок хоккейного клуба «Югра» Артем Гвоздик погиб в зоне СВО. Об этом сообщили в официальной группе клуба в соцсети.

- В зоне проведения СВО, защищая нашу страну и выполняя свой долг, погиб бывший голкипер «Югры-Университета» и «Югры» Артем Гвоздик. Соболезнуем родным и близким - говорится в сообщении.

Известно, что 35-летний экс-голкипер погиб на Запорожском направлении, он воевал в штурмовых подразделениях ВДВ.

В Югре Артем проработал три года с сезона 2007/2008. Также голкипер защищал ворота «Спутника», «Тороса», «Брянска», «Тамбова» новочебоксарского «Сокола», «Славутича» и «Алтая», а также он тренировал детей. Парня запомнили как общительного и скромного, его любили все.