В Югорске 2 сентябре откроют городскую достопримечательность - фонтан

В Югорске 2 сентябре откроют фонтан. Фото: администрация Югорска

В Югорске 2 сентябре откроют фонтан на площади имени Р. З. Салахова. Дата выбрана не случайно, в этот день Югорск отметит День города.

Фонтан ремонтировали все лето. Еще в мае подрядная организация начала замену мозаичного покрытия на внутренней чаше. А причиной ремонта стало некачественное выполнение работ при капитальном ремонте и суровые северные зимы.

В администрации города отметили, что все работы выполнены в рамках гарантийных обязательств, которые действуют в течение трех лет.