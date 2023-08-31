В Сургуте с 1 сентября появится два дополнительных автобусных маршрута. Фото: администрация Сургута

В Сургуте начнут работу два дополнительных автобусных маршрута. Об этом сообщили в администрации Сургута. С 1 сентября начнется движение автобусов №27 и №37.

- Завтра, 1 сентября на городские улицы выйдут два новых регулярных городских маршрута: № 27 «Больничный комплекс – Центр адаптивного спорта – Больничный комплекс» и № 37 «Больничный комплекс – ул. Пушкина – Больничный комплекс». С началом их работы число регулируемых маршрутов обновлённой сети общественного транспорта Сургута увеличится до 30 - говорится в сообщении.

Схема маршрута №27. Фото: администрация Сургута

Схема маршрута №37. Фото: администрация Сургута

Решение о дополнительных маршрутах принято еще в июле. На это повлияли многочисленные обращения горожан, а также наличие социальных объектов по этим направлениям.

- Решение комиссии поддержал глава города Андрей Филатов. Внедрение маршрутов было профинансировано в первоочередном порядке, чтобы уже в День знаний жители смогли воспользоваться нужным им общественным транспортом на пути в школы и медучреждения, - отметила заместитель директора департамента городского хозяйства Сургута Анна Коршунова.