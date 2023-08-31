В Урае на пешеходном переходе сбили девятиклассницу. Фото: архив КП

В Урае произошло ДТП с участием 15-летней девочки, которая спокойно переходила дорогу по пешеходному переходу и не ожидала, что окажется под колесами авто. Случилось это недалеко от гимназии вечером 27 августа. Девочка видела автомобиль, ей казалось, что он тормозит и она спокойно решила перейти дорогу, тем более недалеко от «зебры» установлен «лежачий полицейский» и сама девушка довольно высокого роста.

- От удара дочка упала на проезжую часть, а водитель даже не вышел из машины, она сама подошла к автомобилю, чтобы попросить помощи. Прохожие не реагировали и не помогли ей, прошли мимо - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Югра» мама школьницы.

По словам матери, в машине с водителем была его супруга, они все же отвезли девочку в больницу, но даже не удосужились спросить о ее самочувсвии. Выяснилось, что у школьницы частичная потеря памяти, которая связана с шоком от случившегося. Кроме того, множество синяков и ушибов, испорчена новая одежда. Сейчас она находится дома на амбулаторном лечении. Из-за полученных травм какое-то время не сможет посещать школу, так как медики рекомендовали постельный режим.

Фото предоставлено КП

- Она вся в синяках особенно правая сторона, на которую пришелся удар, хромает, но больше всего боюсь за ее память. Она очень хорошо учится, почти отличница. Это такой стресс для ее психики - говорит женщина.

Ольга (мама школьницы) отметила, что авария случилось около 18:00 часов и в это время было еще светло. Пешеходный переход довольно крупный и не заметить идущую по нему девушку просто невозможно.

- У нас многодетная семья и сейчас дети боятся переходить дорогу - дополняет женщина.

Больше всего странно то, что водитель не извинился и не предложил семье свою помощь, и даже не узнал о состоянии человека, которого он сбил.

В ГИБДД Урая подтвердили факт аварии, пояснив, что проводится проверка. Известно, что водитель управлял автомобилем марки «Honda».

- Обстоятельства ДТП выясняются. Водителю грозит штраф в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от одного года до полутора лет - пояснил сотрудник ГИБДД.

Оказалось, что подобный случай, когда детей сбивают на пешеходном переходе в Урае не первый за лето. Ситуацию взял под личный контроль депутат Думы Урая Леонард Насибуллин. Он считает, что пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений города недостаточно безопасны. Так, в июле за один день произошло сразу два наезда на детей, на нерегулируемых пешеходных переходах. Травмы получили 10-летняя девочка и 13-летний подросток.

- Я считаю, что таких водителей надо наказывать по всей строгости закона и тем более за наезд на ребенка. Необходимо сразу лишать водительских прав. Это уже не первый случай этим летом - рассказал Леонард Насибуллин.

Сотрудники Госавтоинспекции Югры напоминают водителям, что управляя транспортом в местах возможного появления пешеходов и велосипедистов, необходимо снижать скорость, быть внимательнее и предпринимать дополнительные меры безопасности.