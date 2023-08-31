Двое мужчин за деньги организовали незаконную миграцию в Нижневартовске Фото: Татьяна Коркина

Двое вартовчан подозреваются в организации незаконной миграции на территорию России. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Росси по ХМАО-Югре.

- 32-летний генеральный директор коммерческой организации и его 34-летний заместитель с апреля по август 2023 года организовали незаконную миграцию 52 иностранных граждан - сообщает полиция.

Услуги по незаконной регистрации они проводили за деньги. Они регистрировали мигрантов на территории Нижневартовска и заключали с ними фиктивные трудовые договоры. Общий доход от за якобы легализацию иностранцев составил 250 тысяч рублей.

Заведено уголовное дело, проводится расследование.