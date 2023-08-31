В Нефтеюганске мужчина обокрал своего соседа Фото: Татьяна Коркина

Житель Нефтеюганска с помощью пароля от ноутбука украл у соседа по квартире 100 тысяч рублей. В полицию с заявлением о краже банковской карты обратился 23-летний житель Нефтеюганска. Мужчина рассказал, что получил сообщение из банка о снятии денег со счета, а после заметил пропажу карты.

Полицейские выяснили, что 35-летний сосед мужчины просил деньги в долг, но получал отказ, поэтому решил украсть банковскую карту. Подойдя к банкомату, подозреваемый с первого раза подобрал код, так как он оказался таким же как и пароль на ноутбуке хозяина карты.

Карту вернули владельцу, заведено уголовное дело.