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НовостиПроисшествия31 августа 2023 10:24

В Октябрьском районе задержали браконьера

В Югре рыбак незаконно выловил 10 особей стерляди и 2 нельмы
Виктория Терина
В Октябрьском районе задержали браконьера. Фото: УМВД России по ХМАО - Югре

В Октябрьском районе задержали браконьера. Фото: УМВД России по ХМАО - Югре

В Октябрьском районе полицейские задержали подозреваемого в браконьерстве. Об этом сообщает УМВД России по ХМАО - Югре.

Выяснилось, что 45-летний мужчина рыбачил на 825 километре реки Обь вблизи села Перегребное и незаконно выловил рыбу 75-метрой капроновой сетью, находясь в лодке с подвесным мотором. Его добычей стали 10 особей стерляди и 2 нельмы. Ущерб водным биологическим ресурсам оценили в 67 тысяч рублей.

На браконьера заведено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.