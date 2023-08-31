В Нижневартовске 9 сентября пройдет экологический фестиваль «Чистые игры»

Фото: сайт фестиваля «Чистые игры»

В Нижневартовске 9 сентября на территории Комсомольского озера в 11 часов пройдет экологический фестиваль «Чистые игры». Участие в нем могут принять все желающие. Каждая команда собирает отходы раздельно по фракциям: пластик, металл, стекло и смешанные отходы. За каждый собранный мешок с мусором получают баллы.

Чтобы принять участия необходимо сформировать команду из 2-4 человек, а также пройти обязательную регистрацию. Дети до 14 лет смогут участвовать только с родителями или законными представителями, а у детей от 14 до 18 лет при себе должно быть письменное разрешение от взрослых.