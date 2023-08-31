В Нижневартовске толпа подростков устроила ссору и использовала перцовый баллончик Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске толпа подростков устроила ссору во дворе дома, во время которой в ход пустили перцовый баллончик. Случилось это в 15 микрорайоне, особенно пострадал один из участников конфликта. На место приехала скорая и полиция, мальчика увезли в медучреждение. Сейчас эту ситуацию проверяет прокуратура.

- Во время проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также работе органов внутренних дел по своевременному реагированию на сообщения о совершении преступлений - говорится в сообщении прокуратуры.

По результатам проверки при прокуратура примет меры прокурорского реагирования.