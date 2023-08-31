В Югре повысили надежность энергоснабжения Чупальского месторождения

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Высоковольтная подстанция «Чупальская» обеспечивает электропитанием одноименное месторождение, разработкой которого занимается «Роснефть». Для повышения надежности электросетевой инфраструктуры нефтепромысла энергетики провели ряд плановых работ.

Так, специалисты «Россети Тюмень» заменили на подстанции 22 кабельных ввода линий электропередачи в ячейки 35 кВт: смонтировали почти 300 м гибкого кабеля массой около тонны. Такой провод с оболочкой из термостойкого полимера устойчив к непогоде и способен функционировать в условиях суровой югорской зимы.

На повышение надежности электроснабжения нефтяного месторождения энергокомпания направила больше 2 млн рублей.