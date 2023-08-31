Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 августа 2023 9:10

В Югре повысили надежность энергоснабжения Чупальского месторождения

Ремонт энергообъекта провели в рамках подготовки электросетевого комплекса региона к предстоящему отопительному сезону
Источник:kp.ru
Фото: Анна Галимова

Фото: Анна Галимова

Высоковольтная подстанция «Чупальская» обеспечивает электропитанием одноименное месторождение, разработкой которого занимается «Роснефть». Для повышения надежности электросетевой инфраструктуры нефтепромысла энергетики провели ряд плановых работ.

Так, специалисты «Россети Тюмень» заменили на подстанции 22 кабельных ввода линий электропередачи в ячейки 35 кВт: смонтировали почти 300 м гибкого кабеля массой около тонны. Такой провод с оболочкой из термостойкого полимера устойчив к непогоде и способен функционировать в условиях суровой югорской зимы.

На повышение надежности электроснабжения нефтяного месторождения энергокомпания направила больше 2 млн рублей.