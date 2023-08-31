В Сургуте двух бывших сотрудников ДПС осудят за взятки. Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Сургуте завершено расследование уголовного дела против двух бывших сотрудников ДПС, которые обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и служебном подлоге.

Закон они нарушили в 2022 году, когда за взятки от владельцев транспорта, "закрывали глаза" на нарушение ими правил дорожного движения. Выявлено 5 случаев получения взяток на сумму больше 250 тысяч руб. В апреле одного из них задержали с поличным сотрудники службы собственной безопасности УМВД России по ХМАО-Югре. Затем задержан и соучастник.

Как уточнили в СУ СК РФ по ХМАО, оба полицейских уволены со службы. Материалы уголовного дела переданы в суд