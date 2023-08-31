В Югре водитель легковушки пострадал в ДТП с КАМАЗом. Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за сутки зарегистрировано 3 ДТП, в которых 1 человек погиб и 2 получили травмы. На 18 км автодороги «Юг» Советского района, 27-летний водитель «ВАЗ», не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с «КАМАЗом», под управлением 32-летнего мужчины. В результате ДТП виновник аварии получил травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержано 12 нетрезвых водителей. За выезд на встречку привлечено 37 водителей и 58 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекцию Югры призывает водителей, быть внимательнее при управлении транспортом, помнить, что соблюдение дистанции и бокового интервала – это одни из самых важных составляющих безопасности дорожного движения, нарушение которых, может привести к происшествию на дороге.