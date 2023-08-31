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НовостиОбщество31 августа 2023 4:10

Прокуратура Югры помогла расторгнуть фиктивный брак югорчанина и мигрантки

Прокуратура выяснила, что супруги вместе не жили, не вели хозяйство, у них не было общего имуществ
Виктория Терина
Прокуратура Югры помогла расторгнуть фиктивный брак югорчанина и мигрантки

Прокуратура Югры помогла расторгнуть фиктивный брак югорчанина и мигрантки

Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура решила расторгнуть фиктивный брак между гражданкой Азербайджана и жителем Советского.

- Югорская межрайонная прокуратура в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства выявила факт заключения фиктивного брака. Установлено, что брак зарегистрирован в июне 2022 года отделом ЗАГС администрации Советского района, - говорится в сообщении.

После получения свидетельства о регистрации брака женщина обратилась в ОМВД России по Советскому району с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации. Прокуратура выяснила, что супруги вместе не проживали, не имели общего имущества, а брак заключили для получения разрешения на временное проживание на территории РФ.

Прокурор обратился в суд с иском о признании брака недействительным и суд полностью согласился с требованиями.