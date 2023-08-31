В Югре 31 августа ожидается дождь и ветер порывами до 17 м/с Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 31 августа будет облачно с прояснениями, в отдельных районах кратковременный дождь. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-17 м/с. Ночью столбик термометра покажет +9, +14 °С, днем воздух прогреется до +17, +22 °С.

В Ханты-Мансийске также облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12, +14 °С, днем потеплеет до +17, +19 °С.

Подробнее о погоде в Югре можно узнать в инфографике МЧС.