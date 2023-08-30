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НовостиПроисшествия30 августа 2023 17:23

С начала года в Югре зафиксировано 38 ДТП с участием мотоциклов, в которых 3 человека погибли и 43 травмированы

По мнению дорожных полицейских мотоцикл - самый опасный вид транспорта
Виктория Терина
Фото: архив УГИБДД России по ХМАО-Югре

Фото: архив УГИБДД России по ХМАО-Югре

Сотрудники Госавтоинспекции Югры рассказали чем опасен мотоцикл, а точнее езда на высокой скорости, рискованные маневры, лихачество за рулем. По мнению дорожных полицейских мотоцикл - самый опасный вид транспорта.

- Злоупотребление высокими скоростями, безрассудная, нерасчетливая езда зачастую приводят к трагическим последствиям - считают сотрудники ГИБДД.

В ведомстве отметили, что с начала года на территории округа зарегистрировано 38 аварий с участием мототранспорта, в которых 3 человека погибли и 43 получили травмы различной степени тяжести.

Мотоциклистам советуют строго соблюдать установленные правила на дороге, использовать защитную экипировку и не забывать, что для управления мототехникой необходимо иметь водительское удостоверение, соответствующей категории, а за нарушения ПДД предусмотрена ответственность.