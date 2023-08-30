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НовостиОбщество30 августа 2023 17:00

В Сургутском районе 1 сентября стартует отопительный сезон

Тепло поступит в школы, детские сады и больницы
Виктория Терина
В Сургутском районе 1 сентября стартует отопительный сезон

В Сургутском районе 1 сентября стартует отопительный сезон

Фото: Юлия Кучеренко

В Сургутском районе 1 сентября стартует отопительный сезон. Об этом заявил глава города в своем телеграм-канале. Тепло начнут подавать в 123 учреждения района: школы, детсады, больницы. Но при этом сами учреждения должны направить заявки на подключение в ресурсоснабжающие организации.

Отопительный сезон для жителей начнется позже, тепло в квартиры поступит после того, как в течение пяти дней температура воздуха продержится не выше +8 градусов. На подготовку к отопительному сезону в Сургутском районе потратили 320 миллионов рублей. Это федеральные, региональные средства, а также деньги самого Сургутского района и поселений.

На сегодняшний день завершаются работы по ремонту 9 км сетей тепло-, водоснабжения и отведения в Федоровском, Нижнесортымском, Лянторе, а также по обновлению и замене восьми котлов на котельных Нижнесортымского, Солнечного, Русскинской и Ульт-Ягуна.