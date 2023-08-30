Глава Ханты-Мансийска поздравил с 97-летием ветерана Великой Отечественной войны

Фото: администрация Ханты-Мансийска

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин поздравил с Днем рождения ветерана Великой Отечественной войны. Нине Пановой исполнилось 97 лет. Глава города лично побывал в гостях у изменницы.

Фото: администрация Ханты-Мансийска

В администрации Ханты-Мансийска рассказали, что Нина Семеновна посвятила жизнь труду, параллельно занимаясь общественной работой: более 25 лет состояла в городском совете ветеранов, принимала участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. В тяжелые для страны годы не осталась в стороне и заслужила медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

Ветеран вырастила троих детей, шестерых внуков и растит столько же правнуков. Ее имя вписано в Книгу Почета городского совета ветеранов и в Книгу Почета Ханты-Мансийска.