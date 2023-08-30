Югорские спортсмены завоевали 14 медалей на соревнованиях по конному спорту. Фото: Департамент физической культуры и спорта Югры

Югорские спортсмены привезли домой 14 медалей, сообщает департамент физической культуры и спорта Югры. Всероссийские соревнования по конному спорту завершились в Тверской области. Соревнования «Каноковские канюшни» проходили с 22 по 27 августа.

В состязаниях югорчане показали свой профессионализм и отличные результаты.

Как отметили в департаменте, шесть золотых и две серебряных медали завоевал югочанин Богдан Васьковский. Кристина Матыченко собрала весь комплект медалей: одну золотую, одну серебряную и две бронзовых, а Милена Берейша получила золото и бронзу.