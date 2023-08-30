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НовостиОбщество30 августа 2023 16:10

В Сургуте на несколько дней перекроют проспект Набережный из-за ремонта

Движение по проспекту в Сургуте перекроют с 22:00 1 сентября до 06:00 5 сентября
Виктория Терина
В Сургуте на несколько дней перекроют проспект Набережный из-за ремонта

В Сургуте на несколько дней перекроют проспект Набережный из-за ремонта

Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте перекроют проспект Набережный из-за ремонта. Сообщение об это опубликовано в официальном телеграм-канале администрации Сургута.

- В связи с проведением дорожных работ в Сургуте будет перекрыто движение по пр. Набережный (перекресток пр. Набережный - ул. Нефтяников) в период с 22:00 1 сентября до 06:00 5 сентября - говорится в сообщении.

Фото: администрация Сургута

Фото: администрация Сургута

На это время общественный транспорт будет курсировать в объезд перекрываемого участка. Власти города просят учитывать ограничения движения при планировании поездок.