В Сургуте на несколько дней перекроют проспект Набережный из-за ремонта Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте перекроют проспект Набережный из-за ремонта. Сообщение об это опубликовано в официальном телеграм-канале администрации Сургута.

- В связи с проведением дорожных работ в Сургуте будет перекрыто движение по пр. Набережный (перекресток пр. Набережный - ул. Нефтяников) в период с 22:00 1 сентября до 06:00 5 сентября - говорится в сообщении.

Фото: администрация Сургута

На это время общественный транспорт будет курсировать в объезд перекрываемого участка. Власти города просят учитывать ограничения движения при планировании поездок.