В Югре хирурги спасли от смертельных осложнений новорожденную малышку

Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Детские хирурги Центра охраны материнства и детства экстренно прооперировали новорожденную девочку. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО-Югры.

Симптомы у малышки проявились в первые день после рождения: рвота, нарушение стула. Но они были не типичны для такого диагноза. При обследования врачи нашли причину - антенатальный перекрут, некроз левого яичника и признаки правосторонней паховой грыжи. Тянуть в этой ситуации было нельзя, так как перекрут мог привести не только к некрозу, но и к перитониту, воспалению брюшины - смертельно опасному состоянию.

Ребенка экстренно прооперировали и уже после 12 дней нахождения в стационаре, выписали домой с мамой.