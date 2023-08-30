Жителей Нижневартовска предупредили о сильном ветре и дожде 31 августа Фото: Юлия Кучеренко

Жителей Нижневартовска предупредили о сильном ветре и дожде. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале администрации.

- По информации ЕДДС Нижневартовска, 31 августа на территории Нижневартовского района ожидаются неблагоприятные погодные явления – сильный дождь, ветер порывами до 17 метров в секунду. Будьте аккуратны, - говорится в сообщении.

В целом по региону также ожидается сильный ветер порывами до 15-17 м/с. При возникновении ЧС необходимо звонить по телефону 112.