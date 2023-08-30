В резервуарном парке нефтепродуктоперекачивающей станции «Тюмень» потушили условный пожар

Фото: «Транснефть - Сибирь»

В резервуарном парке нефтепродуктоперекачивающей станции «Тюмень» в Тюменской области прошли плановые пожарно-тактические учения. Их цель заключалась в том, чтобы проверить готовность персонала станции и дежурного караула 127-й пожарной части ФГБУ «4 отряд ФПС ГПС по Тюменской области (договорной)» к тушению пожаров в резервуарном парке, ликвидации ЧС и отработке нужных навыков.

По сценарию учений в резервуаре объемом 5000 куб. м произошел условный взрыв паровоздушной смеси. В результате этого стенки емкости деформировались и произошел условный выход нефти в каре резервуара, а затем и ее возгорание. По замыслу учений, осложнялась ситуация тем, что автоматические системы пенотушения и системы орошения горящего и близстоящих резервуаров вышли из строя. Возникла угроза распространения пожара на соседние емкости.

В расчетное время на место прибыл дежурный караул 127-й пожарной части, а также добровольная пожарная дружина предприятия из 30 человек и 7 единиц техники. С территории объекта эвакуировано 50 человек, это работники станции, не задействованные в тушении пожара, и сотрудники подрядных организаций.

Фото: «Транснефть - Сибирь»

При тушении пожара использовали комбинированный способ: условная подача пены через переносные лафетные стволы в каре резервуара и сверху резервуара с использованием пожарного пеноподъемника. Охлаждение стенок емкости происходило при помощи переносных лафетных стволов.

Эксперты отметили слаженность действий участников тренировочного мероприятия, благодаря чем условный пожар в резервуарном парке НППС «Тюмень» был оперативно ликвидирован.

Проведение пожарно-тактических учений с персоналом подразделений и служб акционерного общества «Транснефть - Сибирь» является важной составляющей в обеспечении пожарной, промышленной и экологической безопасности на объектах предприятия. А главная их цель - обеспечение защиты жизни и здоровья работников и населения.